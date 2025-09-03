ライブ配信サイトで、裸になり下半身などを視聴者に閲覧させたとして、ライブ配信事業を運営する会社の社長ら4人が逮捕されました。捜査関係者によりますと、ライブ配信事業を行う「TOPPA合同会社」社長・北川雄基容疑者（28）と配信を行っていた女らあわせて4人は、2025年3月〜8月ごろの間、海外のライブ配信サイト「ストリップチャット」で、わいせつな行為を配信し、不特定の視聴者に閲覧させた公然わいせつの疑いがもたれてい