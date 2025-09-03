TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が3日、放送される。番組の公式X（旧ツイッター）が放送内容を告知した。番組公式Xは「落ちてる髪の毛を拾って作った防寒具で富士山登頂できる説」「『よく晴れて条件が合えばここから富士山が見えるんですよ』と言われたらどれだけ遠くても一旦受け入れちゃう説」の2本を紹介した上で「富士山SP」とした。「落ちてる髪の毛を拾って作った防寒具で富士山登頂できる説」