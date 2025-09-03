俳優の桜田ひよりと佐野勇斗（M!LK）が、日本テレビ系新水曜ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（10月8日スタート毎週水曜後10：00）のW主演を務める。ともに民放キー局GP（ゴールデンプライム）帯ドラマ初挑戦となり、それぞれ社長令嬢と前科のある青年を熱演。完全オリジナル脚本の“予想不能な逃亡劇”に挑む。【ライブ写真】「アオノオト」発売記念リリースイベントで浴衣パフォーマンスを披露したM!LK今作は、