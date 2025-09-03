俳優・小関裕太らアミューズ所属のチーム・ハンサム！のメンバーが出演する連続ドラマ『君としたキスはいつまでも』が、ABCテレビ・テレビ朝日の「ドラマL枠」で10月クールに放送されることが3日、発表された。【写真】『君としたキスはいつまでも』タイトル入りビジュアルチーム・ハンサム！恒例ファン感謝祭『SUPER HANDSOME LIVE』（通称・ハンサムライブ）が20周年を迎え、ABCテレビとタッグを組んだドラマがスタートする