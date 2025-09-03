Snow Man目黒蓮（28）が、10月開始のTBS系連続ドラマ、日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（日曜午後9時）に出演することが2日、分かった。目黒の同局ドラマ出演は「トリリオンゲーム」以来2年ぶり。演出の塚原あゆ子氏とは映画「わたしの幸せな結婚」（23年）に続いて2度目のタッグとなる。「初めて日曜劇場に出演できること、演出の塚原さんとまたご一緒できることもとてもうれしいです。豪華なキャストのみなさんと一緒にお芝