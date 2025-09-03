◆米大リーグパイレーツ―ドジャース（２日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２日（日本時間３日）、敵地・パイレーツ戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。９月最初の試合で７試合ぶりの４６号が出れば、５４本塁打の昨季と合わせてド軍通算１００本塁打となる。ポストシーズン（ＰＳ）進出をかけた「ヒリヒリする」９月が今季もスタートする。大谷は昨年、自身初