映画「ダンス・ウィズ・ウルブズ」で知られるカナダ人俳優のグレアム・グリーンが、長い闘病生活の末、9月1日にトロントの病院で死去した。73歳だった。代理人は米メディア・デッドラインに対し、「彼は道徳心、倫理観、そして人格を兼ね備えた素晴らしい人でした。彼は永遠に惜しまれるでしょう」と語っている。先住民族オナイダ・ファースト・ネーションとカナダ系移民の血を引くグレアムは、オンタリオ州シックス・ネーションズ