埼玉県警が無料配布している「ポリスカード」交通安全について楽しく学んでもらおうと、埼玉県警がイベントなどで無料配布している「ポリスカード」が評判だ。絵柄には各警察署の外観や個性的なマスコットキャラクターが登場。記載のQRコードを読み込むと、署管内にある小学校付近の事故多発エリアが分かる仕組みだ。担当者は「親しみやすい形で自分の学校周辺の情報を知ってほしい」と期待する。子どもに人気のトレーディング