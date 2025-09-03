お笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太（48歳）が、9月2日に放送されたバラエティ番組「ザ！世界仰天ニュース」（日本テレビ系）に出演。妻で女優の蒼井優（40歳）へのプロポーズについて語った。番組は今回、「大逆転！高嶺の花と結婚！『高嶺のハナ婚』SP」を放送。その中で、番組MCの笑福亭鶴瓶から「山ちゃんどうやったの？」と、プロポーズについて聞かれた山里は「僕は、お付き合いして2か月で結婚してるんで。（相手