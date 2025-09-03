NY株式2日（NY時間15:31）（日本時間04:31） ダウ平均45219.51（-325.37-0.71%） ナスダック21248.92（-206.63-0.96%） CME日経平均先物42075（大証終比：-275-0.65%） 欧州株式2日終値 英FT100 9116.69（-79.65-0.87%） 独DAX 23487.33（-550.00-2.29%） 仏CAC40 7654.25（-53.65-0.70%） 米国債利回り 2年債 3.654（+0.037） 10年債 4.279（+0.051） 30年債 4.975（