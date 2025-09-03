米国遠征中の男子サッカー日本代表が1日、メキシコ戦に向けて現地入り後の初練習を行った。コンディション調整のために別メニューだったMF三笘薫（28＝ブライトン）らを除く24選手が参加し、ランニング中心の約30分の軽めのメニューを消化。W杯アジア予選でベンチ外が続いたDF長友佑都（38＝FC東京）は盛り上げ役を脱し、レギュラー奪取モード突入を宣言した。菅原由勢（25＝ブレーメン）が追加で招集された。W杯開催国に足を