◇「太陽にほえろ！」山さん役の露口茂さん死去露口さんは「太陽にほえろ！」が「明日に燃えろ！」という仮題の原案段階で、萩原健一さん、石原裕次郎さんに次ぐ3番手として名前が挙がるほど重要なキャストだった。「山さん」の設定も「幼児の時、両親死亡。親戚をたらい回し」などと詳細に練られていた。血気盛んな刑事たちを冷静にまとめる頼れる上司で、病弱の妻の命を守ろうと奔走する愛妻家の一面もあり、多くの女性から