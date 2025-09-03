前田公輝と水沢林太郎がダブル主演を務め、増田梨沙が共演するドラマ『おいしい離婚届けます』が、中京テレビ・日本テレビ系にて10月1日より毎週水曜24時24分に放送されることが決まった。併せて、15秒ティザー映像が解禁となった。【写真】前田公輝＆水沢林太郎がカップルに！“4代目スイちゃん”も出演本作は、法では結ばれない男性カップルが問いかけるヒューマンリーガルドラマ。公私共にパートナーの弁護士・音喜多初