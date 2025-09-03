中国の習近平国家主席、ロシアのプーチン大統領、北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記（朝鮮通信＝共同）【北京共同】中国は3日、北京市中心部の天安門広場周辺で「抗日戦争と世界反ファシズム戦争勝利80周年」の記念行事を実施する。習近平国家主席が演説し第2次大戦の「戦勝国」としての立場をアピールする構えで、軍事パレードを挙行。ロシアのプーチン大統領と北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記が出席し、中ロ朝3カ国の結束を誇示