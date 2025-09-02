これは筆者の友人の家族が遭遇した、噓みたいな本当の話です。実家に帰省する途中、サービスエリアに立ち寄った際に起こったのは、なんと“置き去り”。驚きの事件をご紹介します。 ちょっとお手洗いに…… 夫と息子はSAで涙に耐えている私を見つけて平謝り。それ以来、短い時間の外出でもスマホと財布だけは持ち歩くように気をつけています今となれば笑い話ですが、当時は本当に心細かったです。 【体験者