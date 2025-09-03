【11R】予選回りから松下綾馬が連勝で勝ち上がった。準決3Rではスプリンターの菊地を捲るなど動きは上々だ。決勝は三木マーク。3番手を柳谷が固める、またとない岡山ラインができあがった。22年5月のデビュー以来、チャレンジの1度しか優勝の美酒を味わっていない松下。「準決はゴール前でタレたけど何とか踏ん張れた。（A級）初V？そうなるよう精いっぱい番手で頑張る」恐らく三木が発進。キラリ目を輝かせた松下が番手回