【ワシントン共同】トランプ米大統領は2日、宇宙統合軍司令部を西部コロラド州から南部アラバマ州ハンツビルに移転すると発表した。司令部所在地は第1次政権時にアラバマ州とし、バイデン前政権がコロラド州に移したが、再び覆した。