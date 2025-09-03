米出身歌手のブルーノ・マーズの楽曲とコラボした花火大会が１１月１日に埼玉スタジアム、同１５日に大阪・ＳＥＮＮＡＮＬＯＮＧＰＡＲＫで開催されることが２日、分かった。埼玉スタジアムでサッカー以外のイベントが行われるのは史上初という。これまでにグラミー賞を計１６回受賞するなど、世界規模で活躍するマーズが花火とコラボするのは初。自身は出演しないが、約１時間にわたって日本の職人が手がける美しい花火に