【モデルプレス＝2025/09/03】中京テレビ・日本テレビ系では、10月1日より水曜プラチナイト枠にて「おいしい離婚届けます」（毎週水曜24時24分〜）を放送。前田公輝と水沢林太郎がW主演を務め、増田梨沙が共演することがわかった。【写真】前田公輝、美人女優と密着◆前田公輝＆水沢林太郎「おいしい離婚届けます」W主演に決定本作は、法では結ばれない2人が問いかけるヒューマンリーガルドラマ。公私共にパートナーの弁護士・音喜