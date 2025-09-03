ブルーノ・マーズの楽曲と、日本の花火がコラボレーションする花火エンターテインメント『Bruno Mars Fireworks 2025』が、日本国内の2カ所（埼玉スタジアム2002、大阪 SENNAN LONG PARK）で開催される。 （関連：【画像あり】ブルーノ・マーズ、日本の花火と初のコラボイベントを埼玉＆大阪にて開催！） ブルーノ・マーズが花火とコラボレーションをするのは、世界