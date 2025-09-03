前田公輝と水沢林太郎がW主演を務める連続ドラマ『おいしい離婚届けます』が、10月1日より中京テレビ・日本テレビ系水曜プラチナイト枠で放送されることが決定した。 参考：『セクシー田中さん』“危険”な魅力を漂わす前田公輝人の本音を白日の下に晒す存在に 本作は、法では結ばれない2人が問いかけるヒューマンリーガルドラマ。公私共にパートナーの弁護士・音喜多初と探偵・伊勢谷海。