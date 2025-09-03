自民党は参議院選挙の敗因の総括を終え、“総裁選前倒し”の是非を問う手続きに入りました。自民党はきのう両院議員総会を開き、参院選の敗北を総括する報告書を決定しました。報告書では「解党的出直しに取り組む」との決意が明記され、「物価高対策」や「政治とカネ」の問題など“自民党離れ”を招いた9つの要因が示されました。石破総理「国民の皆様方の期待に応えることができなかったこと、同志の方々多く失ったこと、それは