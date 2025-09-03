アイドルグループ・AKB48の小栗有以（23歳）が、9月2日に放送されたバラエティ番組「ザ！世界仰天ニュース」（日本テレビ系）に出演。“推し”について語ったが、南海キャンディーズ・山里亮太から「そっち？？」とツッコまれた。番組は今回、「大逆転！高嶺の花と結婚！『高嶺のハナ婚』SP」を放送。その中で、MCの笑福亭鶴瓶から「小栗さんの推しは？」と聞かれ、小栗は「私は、AKB48の『フライングゲット』を、キンタロー。さん