理想のマイホーム、考えるだけでワクワクしますよね。最近はSNSに素敵なインテリアや暮らしのアイデアがたくさん溢れていて、憧れる人も多いのではないでしょうか？ 今回は、最近中古物件を買ったという友人の体験談をお届けします。 憧れのおしゃれ生活を夢見て 夫と家探しをしていた頃、希望エリアの建売住宅は新築だと手が届かず、どうするべきか悩んでいました。子どもが小さい我が家は、新築一戸建てが理想だったか