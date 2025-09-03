俳優の前田公輝と水沢林太郎が、中京テレビ・日本テレビ系全国ネット水曜プラチナイト新ドラマ『おいしい離婚届けます』（10月1日スタート、毎週水曜深0：24）でW主演を務めることが3日、発表された。子役・増田梨沙が、“謎の少女”として共演する。【写真】ふとした表情もおしゃれ！街中での水沢林太郎今作は、法では結ばれない2人が問いかけるヒューマンリーガルドラマとなる。公私共にパートナーの弁護士・音喜多初（前