BE:FIRSTの新曲「Secret Garden」が、最新の9月8日付「オリコン週間ストリーミングランキング」2位に初登場した。【ライブ写真】超満員の会場で…観客を沸かせるBE:FIRST本作は、BE:FIRSTやMAZZEL、HANAらを輩出した、BMSGが手がけるオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』での課題曲に起用。2025年ユニリーバキャンペーンソングにも決まっており、9月17日発売の最新CDシングル「空」、10月29日発売の初ベストアルバム