アルバイト先だったコンビニエンスストアから売上金40万円を盗んだとして、愛知県警豊橋署は3日、大阪府の自営業の男を窃盗容疑で逮捕したと発表しました。男は容疑を認め、「人生をやり直すために盗んだ」などと供述しているということです。 窃盗の疑いで逮捕されたのは大阪府枚方市の自営業、津堅光宏容疑者（32）です。津堅容疑者は2023年3月27日午前7時ごろ、アルバイト先だった豊橋市内のコンビニエンスストアの事務室から