きょうの為替市場はドル高が優勢となる中、ポンドドルは売りが強まっており、１．３３ドル台半ばまで一時下落している。きょうの下げで２１日線と１００日線を一気に下抜けており、明日以降の展開が警戒される。一方、ドル円、ユーロ円は上昇しているものの、ポンド円は売りが強まり１９８円台に下落。一時２００円台を回復する場面が見られたものの、戻り待ちの売りオーダーが入っているようだ。 本日は