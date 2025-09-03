きょうの為替市場はドル高が優勢となる中、ユーロドルは売りが強まっており、一時１．１６ドル台前半まで下落する場面が見られた。きょうの下げで２１日線を下回っており、明日以降の動きが警戒される。一方、ユーロ円はドル円の上昇もあり、１７３円台まで一時上昇。２１日線を上放れる展開が見られており、１７２円付近のレンジ相場から抜け出せるか注目される。 この日は８月のユーロ圏の消費者物価指