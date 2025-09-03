NY株式2日（NY時間13:25）（日本時間02:25） ダウ平均45139.00（-405.88-0.89%） ナスダック21154.58（-300.97-1.40%） CME日経平均先物41930（大証終比：-420-1.00%） 欧州株式2日終値 英FT100 9116.69（-79.65-0.87%） 独DAX 23487.33（-550.00-2.29%） 仏CAC40 7654.25（-53.65-0.70%） 米国債利回り 2年債 3.650（+0.033） 10年債 4.271（+0.043） 30年債 4.968（