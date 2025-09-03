気象台は、午前2時17分に、大雨警報（浸水害）を刈羽村に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】新潟県・刈羽村に発表 3日02:17時点下越、中越では、3日朝まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■新潟市□大雨警報・浸水3日朝にかけて警戒1時間最大雨量50mm■柏崎市□大雨警報・浸水3日朝にかけて警戒3時間最大雨量70mm■出雲崎町□大雨警報・浸水3日朝にかけて警戒1時間最