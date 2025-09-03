2日午後5時ごろ、北朝鮮の金正恩総書記が北京に到着しました。中国を訪問するのは2019年以来、6年ぶりのことです。北朝鮮の首都・平壌から北京まで、およそ1300キロを特別列車に乗って移動した金総書記。北京市内は、3日に行われる軍事パレードに向けて、会場の天安門広場が閉鎖されるなど厳戒態勢となっています。3日に天安門で初めて金正恩総書記、習近平国家主席、プーチン大統領という、いわゆる“権威主義国家”の3人の指導者