来年、東京で、「ルーヴル美術館展」が開催されることが2日決まり、イタリアの芸術家、レオナルド・ダビンチの傑作が日本初公開となります。日本テレビの杉山美邦会長とフランスのルーヴル美術館のローランス・デカール館長は、来年、東京で「ルーヴル美術館展」を開催することで2日、合意しました。今回のテーマは「ルネサンス」で、ルネサンス期を代表するレオナルド・ダビンチの傑作、通称「美しきフェロニエール」も展示されま