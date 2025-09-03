気象台は、午前1時41分に、大雨警報（浸水害）を新潟市、柏崎市、出雲崎町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】新潟県・新潟市、柏崎市、出雲崎町に発表 3日01:41時点下越、中越では、3日朝まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■新潟市□大雨警報【発表】・浸水3日朝にかけて警戒1時間最大雨量50mmピーク時間3日明け方■柏崎市□大雨警報【発表】・浸水3日朝にかけて警戒