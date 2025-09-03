◇ナ・リーグカブス7―6ブレーブス（2025年9月1日シカゴ）カブスの鈴木は初回に左前へ運び、4試合連続安打、連続出塁は11試合に伸ばした。8月20日以来今季5盗塁目の二盗にも成功した。延長10回には無死二塁からのタイブレークの二塁走者となり、2死三塁からケリーの左翼線への当たりでサヨナラ勝ちのホームを踏んだ。最大5点差をはね返し、殊勲のケリーは「選手なら誰しも、特別だと思える瞬間だった」と喜んだ。