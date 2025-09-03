エンゼルスの菊池雄星投手（34）が単独インタビューに応じた。故郷の岩手が3人のメジャーリーガーを生み出した理由や、岩手県花巻市内に昨年11月に設立した複合野球施設「KingoftheHill（K・O・H）」などについて言及。侍ジャパンの一員として来年3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）への出場にも改めて意欲を示した。（聞き手・笹田幸嗣通信員）――ドジャースの大谷、佐々木を含め、メジャーに岩手県出身