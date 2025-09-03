◇ア・リーグエンゼルス3―8アストロズ（2025年9月1日ヒューストン）エンゼルスの菊池は1日（日本時間2日）のアストロズ戦に先発し、5回2/3を8安打5失点で10敗目を喫した。6三振を奪いメジャー通算1000奪三振にあと1のところで降板し、野茂英雄、パドレス・ダルビッシュ、ヤンキース3A・前田に続く日本投手4人目の達成は持ち越された。2回にウリアスに先制ソロを許し、毎回1点ずつを失った。それでも前回から変化球の