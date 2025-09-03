中津川市役所 岐阜県中津川市は2日、市内の高校1年生の男子生徒がクマに襲われ、ケガをしたと発表しました。男子生徒は頭や背中をひっかかれたものの、意識はしっかりしているということです。 発表によりますと男子生徒（16）は帰宅中の2日午後7時15分ごろ、中津川市坂下の坂下橋近くで、クマに襲われたということです。男子生徒は頭や背中をひっかかれ、近くの住宅に逃げ込んで助けを求めました。 その後、警察などが付