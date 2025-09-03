プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「鶏むね肉のカレークリーム煮」 「身近な材料で作る！スモークサーモンとオレンジのさわやかマリネサラダ」 「インゲンのバタークミンソテー」 の全3品。 季節の野菜をたくさん使った彩り豊かな献立。カレー粉やクミンを使って、食欲を増進させます。【主菜】鶏むね肉のカレークリーム煮 鶏むね肉は、薄い削ぎ切りにする、片栗粉をまぶす、加熱時