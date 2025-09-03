中国の習近平国家主席は2日、ロシアのプーチン大統領と会談し、ともに戦勝国としての立場を強調して、結束を確認しました。中国国営の新華社通信によりますと、中ロ首脳会談は2日、北京の人民大会堂で行われました。習近平国家主席は「中国とロシアがお互いの国で行われた反ファシズム戦争勝利記念式典に出席したことは、第二次世界大戦の戦勝国であり、国連安全保障理事会の常任理事国である大国としての責任を十分に示すものだ」