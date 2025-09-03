気象台は、午前1時15分に、大雨警報（土砂災害）を八幡平市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】岩手県・八幡平市に発表 3日01:15時点内陸では、3日明け方まで土砂災害や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■八幡平市□大雨警報【発表】・土砂災害3日明け方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量40mm□洪水警報3日明け方にかけて警戒