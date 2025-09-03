栃木県下野市の一部で2日夜遅く、一時、断水が発生しました。落雷が原因とみられています。下野市役所によりますと、2日午後10時半ごろから3日午前0時すぎにかけて、市内の一部で断水が発生したということです。下野市小金井にある「国分寺第一配水場」で停電が発生したため、各家庭に水を送るためのポンプが動かない状態となったということで、配水場の自家発電を使って復旧を行ったということです。市は「落雷が原因とみられる」