サントリーホールディングスの新浪剛史前会長が、麻薬取締法違反の疑いで家宅捜索を受けていたことがわかりました。2日、新浪氏の「会長辞任」が発表されましたが、経済界のトップランナーにかけられた疑惑に影響が広がりそうです。これまで分かっている経緯について整理します。◇先月21日の深夜、新浪氏から「サプリメントの件で疑義を受けている」と、サントリーホールディングスの執行役員に電話があったといいます。捜