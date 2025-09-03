三笠宮家の彬子さまはイギリスへの訪問を終え、帰国されました。2日午後5時ごろ、彬子さまは羽田空港に到着されました。8月23日にイギリス入りした彬子さまは28日、留学していたオックスフォードで、衣装を通じた皇室とイギリス王室の交流について英語で講演されました。彬子さまは冒頭、「衣装について話すという考えは祖母からいただいたものです」と2024年に101歳で亡くなった祖母・百合子さまについて触れられました。また、滞