クマ2日午後7時15分ごろ、岐阜県中津川市坂下で帰宅中の男子高校生（16）がクマに頭と背中を引っかかれ負傷した。病院に搬送されたが、命に別条はない。市内では4月以降、クマの目撃情報が今回を含め31件あり、けが人が出たのは今年初めて。市によると、高校生は自宅付近でクマ1頭と遭遇し、突然襲われたという。高校生から助けを求められた近隣住民が110番した。クマは近くの雑木林に逃げたとみられ、中津川署や市などがパト