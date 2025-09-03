秋田県では川が氾濫し、茶色く濁った水で住宅地が冠水する様子がみられるなど記録的な大雨となりました。東北や北陸では、3日未明から朝にかけて線状降水帯が発生するおそれがあり、厳重な警戒が必要です。活発な前線などの影響で、記録的な大雨となった東北地方。秋田市では朝から大粒の雨が地面を叩きつけ、視界がかすむ状況に。午前中とは思えないほど空は暗く、ライトをつけて走る車もみられます。北秋田市内では、24時間に降