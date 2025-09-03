歌舞伎俳優の尾上左近が２日、東京・歌舞伎座で初日を迎えた「秀山祭九月大歌舞伎」（２４日千秋楽）「通し狂言菅原伝授手習鑑」で女形の苅屋姫、立役の桜丸を演じた。「加茂堤」「道明寺」の苅屋姫は斎世（ときよ）親王と駆け落ちし、結果的に菅丞相が流罪となる原因を作ってしまう役どころ。色鮮やかな赤の振り袖が印象的で「道明寺」の菅丞相との別れを惜しんで袖にすがりつく場面は感動を呼んだ。菅丞相を当たり役にする