女優・高橋惠子が２日、スポーツ報知の取材に応じ、人気刑事ドラマ「太陽にほえろ！」で共演し、今年４月２８日に死去していたことが２日に分かった俳優・露口茂（つゆぐち・しげる）さんを追悼した。高橋（当時、関根恵子）は１７〜１８歳の時に「太陽―」に出演。松田優作さん演じる“ジーパン”の婚約者・シンコ（内田伸子）を演じた。少年係の警察官から七曲署初の女性刑事に出世する役どころでもあった。刑事になりたての