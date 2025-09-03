財布にやさしい、家計の味方・鶏胸肉。実は、疲労回復を助ける〈イミダゾールジペプチド〉が豊富で、暑さでバテぎみのこの時期に◎。毎日摂取すれば2週間ほどで、効果が出ると言われています。そこで、大きな鶏胸肉を1枚焼いて、たっぷりの夏野菜ソースをかけた「フレッシュべジソースのチキンソテー」をご紹介。皮はパリッと香ばしく、身はしっとり柔らか。彩りも鮮やかで食欲をそそる一皿です。残暑で疲れが出やすい今こそ取り入