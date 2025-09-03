２日、天津職業技術師範大学で行われた中国・上海協力機構（ＳＣＯ）職業技術教育協力センターの設立式。（天津＝新華社記者／李然）【新華社天津9月2日】中国天津市の天津職業技術師範大学で2日、中国・上海協力機構（SCO）職業技術教育協力センターの設立式が行われた。センター事務局は同大に置かれ、具体的な整備と日常運営も同大が担う。２日、天津職業技術師範大学で行われた中国・上海協力機構（ＳＣＯ）職業技術教育協力